В хабаровском поселке запущена станция контроля воздуха

ХАБАРОВСК, 3 июл — РИА Новости. Станция контроля атмосферного воздуха введена в эксплуатацию в поселке Токи Ванинского района Хабаровского края, сообщает правительство региона. Ранее жители поселка жаловались на угольную пыль, которая образуется после перевалки угля открытым способом.

Установку станции произвело АО "Дальтрансуголь", ответственное за перевалку угля в поселке, в рамках соглашения о реализации в Хабаровском крае природоохранных мероприятий в Год экологии. Документ был подписан на втором Восточном экономическом форуме министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским, губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом и председателем правления АО "СУЭК" Владимиром Рашевским, представляющим компанию "Дальтрансуголь".

Также в соответствии с соглашением АО "Дальтрансуголь" взяло на себя обязательства выделить около 375 миллионов рублей на модернизацию водоочистных сооружений, оборудование автоматизированной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, установку новой системы пылеподавления и линии пневматической транспортировки угольной пыли. Комплекс этих мероприятий позволит сократить выбросы угольной пыли в атмосферный воздух в среднем на 20%. Данные о содержании веществ в атмосферном воздухе будут передаваться в режиме онлайн.