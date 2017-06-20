Донской поручил обеспечить меры охраны серых китов в Сахалинской области

Глава Минприроды России Сергей Донской дал профильным департаментам поручение обеспечить дополнительные меры охраны охотско-корейской популяции серых китов в Сахалинской области. В ходе совещания в министерстве обсуждались вопросы охраны этого редкого вида морских млекопитающих, сообщает пресс-служба Минприроды.



Охотско-корейская популяция серых китов занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) в категорию "находящихся под угрозой исчезновения". На момент обнаружения серых китов в начале 1980-х годов у побережья острова Сахалин численность популяции составляла 20 особей. С этого времени ежегодно наблюдался прирост численности популяции. К 2016 году совокупная численность серых китов, зарегистрированных в сахалинском каталоге, достигла 274 особей.



В период с июня по ноябрь серые киты встречаются на шельфе Охотского моря у северо-восточного побережья острова Сахалин, где находятся два основных района нагула этих животных (Пильтунский и Морской). В Пильтуновском районе нагула у устья залива Пильтун чаще всего наблюдаются пары самок с детенышами.



Министр попросил исключить участок побережья Охотского моря в районе основного нагула китов в заливе Пильтун из перечня мест использования ставных неводов для промысла тихоокеанских лососей.