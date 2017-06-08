Заказник «Вальцовский» в Московской области оградят от застройки

Минэкологии Московской области поставило на кадастровый учет заказник "Вальцовский" в Ступинском районе площадью более 600 гектаров, на территории которого встречаются редкие и охраняемые виды животных и растений, сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

"Определение четких географических координат границ ООПТ и постановка их на кадастр — это гарантия сохранения уникальных экосистем, редких видов животных и растений от застройки и хозяйственной деятельности человека", — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он также отметил, что ведется работа по определению границ и постановке на кадастровый учет заказников и памятников природы, созданных более 20 лет назад, границы которых были только описательные.

"Из 236 особо охраняемых территорий в Подмосковье мы уже поставили на кадастровый учет 154. То же сделаем по всем оставшимся ООПТ", — говорит Александр Коган.

В ведомстве добавили, что на этой неделе минэкологии поставило на кадастр охранную зону еще одного заказника — "Сосняки и переходное болото с клюквой" в городском округе Шатуре.