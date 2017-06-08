Самый крупный с начала сезона природный пожар потушен на Камчатке

Специалисты ликвидировали самый крупный с начала пожароопасного сезона на Камчатке природный пожар, сообщает пресс-служба правительства края. Пожар ликвидирован на площади 109 гектаров в Елизовском районе.

Накануне сообщалось, что возгорание на площади 20 гектаров было обнаружено во вторник в 19 километрах от села Малки Елизовского района. Сильный ветер привел к распространению огня на площадь 60 гектаров.

"На пожаре работали 28 человек, было задействовано 8 единиц техники, 38 единиц оборудования и инвентаря. В 00 часов 7 июня пожар был локализован, в 18 часов — ликвидирован", — говорится в сообщении.

По данным властей, это пятое возгорание в регионе с начала пожароопасного сезона. Общая площадь лесного фонда края, пройденная пожарами, составляет 112 гектаров. Все пожары возникли по вине отдыхающих в лесу, сообщает краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.