Мусор врозь: инструкция для городской квартиры
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
12:2517.05.2017
(обновлено: 12:36 17.05.2017)
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Мусор врозь: инструкция для городской квартиры

Ежегодно российские граждане выбрасывают на свалки миллионы тонн различных отходов, и во многих регионах, особенно в центральной части страны, уже не хватает места для специальных полигонов. Так, по оценкам ассоциации ЖКХ "Развитие", в России ежегодно образуется 40 миллионов тонн бытовых отходов, при этом только 5% из них сортируется. Остальное закапывается в землю, где гниет десятилетиями.

Между тем проблемой сортировки мусора озабочены не только неравнодушные граждане, но и федеральные ведомства. Как заявил в апреле министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, его ведомство намерено стимулировать раздельный сбор, сортировку отходов и их дальнейшую переработку.

Сжигать нельзя закапывать: переработка и утилизация отходов в России
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Сжигать нельзя закапывать: переработка и утилизация отходов в России
Дело в том, что переработка различных видов мусора позволяет не только сократить объем отходов и количество свалок, но и экономить природные ресурсы, необходимые для производства любого продукта. При грамотной сортировке отходов более 80% всего мусора можно превратить во вторичное сырье.

Раздельный сбор позволяет не только уменьшать количество мусора и направлять его на переработку, но и снижать класс опасности отходов. Кроме того, такое экологически ответственное поведение помогает сократить объем и, соответственно, расходы на вывоз бытового мусора.

Какие виды отходов можно сдавать на переработку

Переработке и утилизации подлежит почти любая бумага и изделия из картона: бумага для принтера, газеты, журналы, рекламные листовки, почтовые конверты, картонные упаковки из-под сыпучих продуктов. Перед утилизацией потребуется только удалить все элементы, сделанные из других материалов: скрепки из сшитых документов или, к примеру, пластиковые "окошки" в коробках. Переработке не подлежат салфетки и картонные поддоны для яиц — это последняя стадия жизни бумаги.

© РИА Новости / Александр КондратюкПластик — один из самых опасных загрязнителей
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Пластик — один из самых опасных загрязнителей

Пластик — один из самых опасных загрязнителей. Существует множество его разновидностей, и не все они подлежат утилизации. Определить это можно с помощью маркировки, которая ставится на каждом изделии, — цифры либо аббревиатуры. Если на пластиковой упаковке напрямую не указано, что она готова к переработке, сдавать на утилизацию можно предметы с маркировкой: 1 (PET или ПЭТ); 2 (PEHD/HDPE/ПВД); 4 (PELD/LDPE/ПНД); 5 (PP или ПП) и 6 (PS или ПС). Пластик, отмеченный цифрами 3 (PVC или ПВХ) и 7 (Other), не годится для переработки, его придется просто выкинуть.

Металлические изделия хороши тем, что могут быть переработаны почти полностью. Алюминиевые банки из-под напитков и жестяные от консервов, а также крышки перед утилизацией достаточно лишь вымыть и избавить от этикеток

Стеклянную тару можно сдавать на переработку как в целом, так и в разбитом виде.

Упаковки от молока и соков "Тетра Пак" также требуют предварительной очистки, иначе продукты гниения органических веществ сделают сырье непригодным для переработки.

Одежда и обувь тоже могут быть подвергнуты переработке, однако вещи в относительно неплохом состоянии с радостью примут гуманитарные организации.

Батарейки нужно обязательно сдавать на утилизацию, поскольку они содержат большое количество вредных веществ. Не менее опасными отходами являются энергосберегающие лампы. Также переработки требуют вышедшие из строя электроприборы.

© РИА Новости / Александр КондратюкБатарейки нужно обязательно сдавать на утилизацию, поскольку они содержат большое количество вредных веществ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Батарейки нужно обязательно сдавать на утилизацию, поскольку они содержат большое количество вредных веществ

Как начать самостоятельно сортировать мусор

Многие россияне готовы вести раздельный сбор у себя дома и отправлять отходы на переработку, но полагают, что это очень сложный и трудоемкий процесс, требующий большого количества времени и места в доме. Других останавливает мнение, что в стране нет компаний, занимающихся переработкой, и их старания окажутся бессмысленными.

Однако активисты, которые давно практикуют раздельный сбор мусора, утверждают, что это не более чем мифы. Чтобы преодолеть эти предрассудки, они советуют начинать с малого.

В первую очередь нужно выяснить, что, как и куда можно сдавать в переработку. Затем попробовать откладывать и сдавать какой-то один вид отходов и опытным путем выяснить, сколько времени и места в вашей жизни занимает этот процесс.

Как отмечают экологически сознательные граждане, раздельный сбор на самом деле не требует большого количества емкостей для различных отходов (их можно сортировать непосредственно перед сдачей на утилизацию) и в то же время позволяет гораздо реже выносить мусор.

© РИА Новости / Александр КондратюкРаздельный сбор отходов позволяет реже выносить мусор
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Раздельный сбор отходов позволяет реже выносить мусор

Куда можно сдать отходы на переработку

Существует распространенное заблуждение, что в России нет инфраструктуры для приема мусора на переработку. Централизованная система действительно отсутствует, однако всего в стране действует более 200 заводов по переработке вторсырья и многочисленные пункты приема бытовых отходов.

В одной Москве сейчас работает несколько сотен пунктов, которые принимают бумагу, картон, пластик, металл, одежду, опасные отходы и многое другое. Также существуют различные экологические и волонтерские движения, проводящие разовые и регулярные акции по сбору мусора, подлежащего переработке.

Пожалуй, наиболее полный список подобных точек по всей стране собран активистами российского отделения Greenpeace. Информация на интерактивной карте, включая адреса и телефоны, регулярно проверяется и обновляется волонтерами.

© РИА Новости / Григорий СысоевВ городах можно организовать контейнерную площадку для раздельного сбора отходов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
В городах можно организовать контейнерную площадку для раздельного сбора отходов

Как организовать раздельный сбор мусора в многоквартирном доме

Сортировать и вывозить мусор коллективно, конечно, лучше, проще и эффективнее, чем поодиночке, поэтому в городах стоит привлечь к процессу соседей и управляющую компанию и организовать контейнерную площадку для раздельного сбора отходов.

ОП РФ запустила народную карту пунктов раздельного сбора мусора
© РИА Новости / Саид Царнаев
ОП РФ запустила народную карту пунктов раздельного сбора мусора
Для этого необходимо самостоятельно или заручившись поддержкой единомышленников обратиться с предложением в управляющую компанию или к муниципальным властям. Сделать это можно лично либо при поддержке местной экологической организации, которая может помочь со сбором подписей и в общении с официальными лицами.

Обращение может быть составлено в свободной форме, но в нем рекомендуется четко указать, какие именно отходы вы готовы собирать раздельно. Как правило, это четыре основные разновидности: бумага, стекло, пластик и металлы.

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников

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