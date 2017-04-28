Прибайкальский нацпарк приглашает в фотоэкспедицию

Прибайкальский национальный парк приглашает фотографов-натуралистов принять участие в фотоэкспедициях.

В течение 2017 года состоятся три тура, первая экспедиция будет проходить с 8 по 12 июня. Для участников организуют бесплатный трансфер Иркутск — Прибайкальский национальный парк — Иркутск. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка "Заповедное Прибайкалье".

Отбор участников осуществляется по итогам конкурса портфолио. Кандидату необходимо отправить анкету (ФИО, возраст, членство в фотографических обществах, участие в выставках, награды, интересы в фотографии, данные фототехники) и ссылку на портфолио на электронную почту kudrina.baikal@mail.ru с пометкой "Фотоэкспедиция в Прибайкальский национальный парк". Заявки принимаются до 25 мая включительно, подведение итогов конкурса и объявление состава участников состоится 29 мая.

Обязательным условием участия в экспедиции является готовность предоставить фотоматериалы "Заповедному Прибайкалью" для издания фотоальбома и дальнейшего использования в некоммерческих эколого-просветительских целях.