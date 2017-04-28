Ученые оценят загрязненность бухты Золотой Рог во Владивостоке

В бухте Золотой Рог (Владивосток) началось обследование экологического состояния перед масштабной очисткой, сообщает пресс-служба Минприроды. Разработкой программы по ликвидации накопленного ущерба занимаются специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук.

На первом этапе ученые проводят обследование дна, акватории и прибрежной зоны бухты. Для исследования дна запущен многолучевой эхолот. Устройство позволяет получить наиболее точное изображение рельефа для анализа его загрязненности. С помощью подводных роботов, магнитной съемки, бурения и отбора грунта будет определено точное местоположение затопленных в акватории объектов, состав, концентрация, объем загрязненных грунтов. Также будет составлена послойная карта водоема. Всего специалистам предстоит обследовать площадь 5,2 квадратного километра на глубинах до 28 метров.

Проводится обследование причалов и береговой черты для выявления источников загрязнения. В результате будет подготовлена 3D-модель объектов накопленного экологического ущерба. Первый этап работ планируется завершить в начале июня.

На втором этапе специалисты проведут анализ современных очистных технологий и подготовят рекомендации по их внедрению на объектах, которые сейчас выступают главными источниками загрязнения.

В бухте Золотой Рог расположено три порта, нефтебаза, это зона активного судоходства, в том числе связанного с транспортировкой нефти и природного газа. Вдоль берегов ведется гидротехническое и прибрежное строительство, в акваторию выходит городская ливневая канализация, производятся тепловые выбросы ТЭЦ. По данным Инженерной школы ДВФУ, сейчас в бухте находится порядка 25 миллионов кубометров загрязненного грунта, затоплено как минимум пять судов.