В Год экологии озеро Качгорт в НАО очистят от заброшенных судов

В 2017 году планируется утилизировать 20 брошенных судов, расположенных в границах береговой полосы и акватории озера Качгорт. Об этом сообщается на сайте департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.

В прошлом году департаментом было проведено обследование всей береговой полосы и прибрежной акватории реки Печоры в границах Нарьян-Мара и поселка Искателей. Было выявлено 93 брошенных судна — собственники 33 установлены, собственники 19 плавсредств не установлены. Остальные объекты не подлежат восстановлению.

Сейчас ведется активная работа с собственниками судов, четыре объекта последними уже утилизированы. В этом году после весеннего паводка собственники планируют убрать остальные.

Мероприятия по очистке озера Качгорт будут проведены в рамках реализации государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов".