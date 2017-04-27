В Крыму планируется создать центр реабилитации диких животных

В Крыму на старой военной базе, находящейся на территории Куйбышевского лесхоза, планируют создать центр реабилитации диких животных. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на выступление замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Сергея Компанейцева.

"Минприроды Крыма принято решение о необходимости создать центр реабилитации диких животных. Практически мы уже решили, где он будет находиться, мы готовим программу для его создания. Я считаю, что не хватает республике именно такого учреждения, где мы могли бы содержать тех животных, которые по разным причинам пострадали от человека — это фотографы на пляже либо иные лица, которые привезли животных и не имеют права на пользование ими", — рассказал Компанейцев в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

При этом замминистра подчеркнул, что на территории старой военной базы есть все условия для создания питомника.

"У нас есть Куйбышевский лесхоз, который находится на территории бывшей военной базы. Я вижу там [все условия] для создания этого питомника. Территория больше 10 гектаров, все коммуникации подведены. Питомник просто необходим в Крыму", — подчеркнул Сергей Компанейцев.