Хищные крабы-стригуны угрожают Карскому морю, заявили в Минобрнауки

КАЛИНИНГРАД, 12 окт — РИА Новости. Хищный краб-стригун из Баренцева моря угрожает экосистеме Карского моря, заявил на заседании Морской коллеги замглавы Минобрнауки Алексей Медведев.

По его словам, чужеродные крабы-стригуны мигрировали из Баренцева в Карское море в последние годы.

"Единичные экземпляры этого вселенца были выявлены в Приновоземельском районе в 2011 году. С 2016 года его численность лавинно возрастала, достигнув в 2018 году 2 тысяч экземпляров на один гектар. Он широко распространился по бассейну. Распространение хищного краба в Карском море грозит разрушением естественных донных экосистем", — пояснил Медведев.