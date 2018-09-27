Экологи предложили перевести судоходство по Севморпути на сжиженный газ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Суда, следующие по Северному морскому пути, необходимо перевести с мазута на сжиженный природный газ, чтобы уберечь арктические моря от нефтеразливов, считает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
WWF в течение нескольких лет ведёт работу по изучению потенциала использования СПГ в качестве бункерного топлива для российской Арктики. Суда на СПГ в последние два года становятся общей тенденцией развития мирового судостроения и судоходства: в Финляндии спущен на воду самый передовой ледокол "Поларис", уже работают либо строятся буксиры, контейнеровозы, танкеры и круизные суда на сжиженном газе.
По мнению экспертов фонда, дополнительные экологические и экономические преимущества могут быть достигнуты, если к задачам замещения флотского мазута в Арктике будет добавлена задача замены угля и мазута на СПГ в рамках "северного завоза".