Экологи предложили перевести судоходство по Севморпути на сжиженный газ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Суда, следующие по Северному морскому пути, необходимо перевести с мазута на сжиженный природный газ, чтобы уберечь арктические моря от нефтеразливов, считает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

"Увеличение транспортного потока в Арктике неминуемо ведет и к росту рисков нефтеразливов. Кардинальным решением этой проблемы мог бы стать отказ от так называемого "тяжелого топлива" (флотского мазута) в пользу сжиженного природного газа (СПГ)", — говорится в сообщении.

WWF в течение нескольких лет ведёт работу по изучению потенциала использования СПГ в качестве бункерного топлива для российской Арктики. Суда на СПГ в последние два года становятся общей тенденцией развития мирового судостроения и судоходства: в Финляндии спущен на воду самый передовой ледокол "Поларис", уже работают либо строятся буксиры, контейнеровозы, танкеры и круизные суда на сжиженном газе.

"В апреле этого года на заседании Международной морской организации (IMO) было принято решение о запрете флотского мазута. В настоящее время разрабатываются основные положения этого запрета. Проведенный WWF анализ показывает, что замещение мазута на СПГ может стать выгодным для страны не только с природоохранной, но и с экономической точки зрения", — заявил координатор проектов по нефти и газу Баренц-отделения WWF России Вадим Краснопольский.

По мнению экспертов фонда, дополнительные экологические и экономические преимущества могут быть достигнуты, если к задачам замещения флотского мазута в Арктике будет добавлена задача замены угля и мазута на СПГ в рамках "северного завоза".