Байкальский экологический водный форум откроется в Иркутске 20 сентября

ИРКУТСК, 5 сен — РИА Новости. Байкальский международный экологический водный форум пройдет в Иркутске 20-21 сентября, его ключевой темой станет взаимосвязь экологического качества водной среды и здоровья человека, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Байкальский международный экологический водный форум (БМЭВФ) состоится в Иркутске 20-21 сентября. На начало сентября заявки на мероприятие уже подали 860 участников из 20 регионов России и 27 зарубежных стран.

"Ключевой темой второго Байкальского водного форума станет взаимосвязь экологического качества водной среды и здоровья человека. Поэтому выбран соответствующий девиз форума — "Байкал — источник жизни". Нам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с данной тематикой", — отметил на заседании рабочей группы по подготовке форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Тематика БМЭВФ охватывает восемь направлений, среди которых международное сотрудничество в области сохранения уникальных озерных экосистем, влияние государственно-частного партнерства на экономику Байкальского региона, инновационные технологии водоочистки и управления отходами, экологическая безопасность. В работе форума примут активное участие представители министерства природных ресурсов и экологии РФ, надзорных органов.

В рамках БМЭВФ планируется проведение Международного саммита молодежных лидеров в области водных ресурсов, а также благотворительного баскетбольного матча "Шаг вместе", целью которого является сбор средств для покупки специализированного оборудования детям-инвалидам.

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