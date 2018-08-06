Власти Смоленщины увеличат площадь лесопаркового зеленого пояса

СМОЛЕНСК, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился увеличить территорию лесопаркового пояса региональной столицы более чем на 200 гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"В начале прошлого года глава региона Алексей Островский инициировал создание первого в России лесопаркового зеленого пояса областного центра. Данная территория в Смоленске площадью более 388 гектаров приобрела юридический статус. Учитывая положительный опыт, областные власти приняли решение увеличить территорию лесопаркового пояса. В настоящее время формируются еще четыре дополнительных кластера площадью порядка 270 гектаров", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, все природные территории уникальны не только за счет представленной экосистемы, но и в связи со своей исторической значимостью. Здесь по специальному генеральному плану высаживались аллеи деревьев — ясеня, каштана, клена, липы, лиственницы сибирской, березы бородавчатой. Экосистема молодого леса включает такие породы деревьев как дуб, вяз, клен, большие посадки ели и лиственницы.

Следующим шагом станет создание зеленых поясов вокруг центров муниципальных образований, добавили в пресс-службе.

"Зеленый пояс — это не замкнутый контур или кольцо вокруг города, а участки экологического комплекса, в который могут входить леса, парки, озера, реки и прилегающие территории. Таким образом, в границах города будет остановлено незаконное строительство и вырубка лесного массива, вызывающие обеспокоенность смолян", — отметил вице-губернатор области Юрий Пучков.

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