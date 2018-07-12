Российские порты могут оснастить защищающими от пыли зонами

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Законопроект по оборудованию портов в России закрытыми зонами пересыпки, конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа, исключающими вынос пыли во внешнюю среду, внесен в Госдуму в четверг, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 26 ФЗ "О морских портах в РФ" и в отдельные законодательные акты РФ.

"Предлагается законодательно закрепить, что вновь строящиеся морские терминалы, осуществляющие перевалку пылящих навалочных грузов, должны быть оборудованы закрытыми зонами пересыпки, конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа, исключающими вынос пыли во внешнюю среду. Действующие и реконструируемые морские терминалы должны будут привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями в течение одного года с даты вступления изменений в силу", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что от жителей портовых городов и поселков Приморского края поступают многочисленные обращения с жалобами на загрязнение окружающей среды при открытой перегрузке на морские суда пылящих навалочных грузов.

"При отсутствии в морских портах оборудования для закрытой перегрузки пылящих навалочных грузов, с учетом возрастающего грузооборота и перспектив развития морских портов, связанных с расширением спроса на уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, экологическая ситуация в портовых городах Дальнего Востока будет усугубляться и может вызвать повышение социальной напряженности в данных населенных пунктах", — говорится в документе.