Парк Екатеринбурга после благоустройства сможет принимать до 35 тыс человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Шарташский лесопарк в Екатеринбурге после благоустройства сможет принять 35 тысяч человек в день, сообщает в четверг департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"Задача комплексного благоустройства парка на берегу озера Шарташ была поставлена губернатором региона Евгением Куйвашевым. По данным экспертов, высокий уровень благоустройства позволит лесопарку ежедневно принимать до 35 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Жителей Свердловской области приглашают принять участие в обсуждении концепции благоустройства Шарташского лесопарка. Общественные слушания состоятся 27 июля.

"Мы приглашаем жителей области высказать свое мнение по поводу концепции развития парка и создания локальных инфраструктурных объектов, как, например, спортивные площадки для активного отдыха гостей парка", – приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.

Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественное обсуждение, представить замечания и предложения в письменной и устной форме можно в течение месяца по адресу: Екатеринбург, улица Юмашева, 7, офис 313, со вторника по пятницу с 15.00 до 17.00 местного времени (С 13.00 до 15.00 мск), уточняют власти.

Параллельно проводится работа по оценке воздействия на окружающую среду, ее итоги также будут представлены на общественном обсуждении 27 июля.

Планируется, что в парке появятся велосипедные и пешеходные дорожки, будет организовано освещение и видеонаблюдение, выделены и оформлены зоны для активного, познавательного и спокойного отдыха, отмечает департамент.

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