Путин оценил масштаб работы против обмеления Волги

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ситуация с обмелением реки Волги изменилась в лучшую сторону, однако работы по решению данной проблемы еще достаточно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

"Теперь по поводу Волги, которая мелеет. Да, правда, проблема есть. Сейчас, правда, насколько я себе представляю, ситуация несколько изменилась, изменилась к лучшему", — сказал президент добавив, что "работы там еще достаточно".

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