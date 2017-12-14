Подмосковным лесам не хватает 20 млн деревьев ежегодно

МОСКВА, 14 дек — РИА Недвижимость. Ежегодная потребность лесов Московской области составляет не менее 20 миллиона деревьев, сообщил журналистам председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Солдатов.
Ранее Солдатов заявил, что Подмосковье полностью справилась с последствиями эпидемии жука-короеда в 2010-2012 годах. В области восстановлены 99,7% лесов, и с 2018 года региональный Комлесхоз приступает к развитию сети питомников, сейчас их в области насчитывается 23. В основном они сосредоточены на юго-западе, юге и юго-востоке области. "Область пока вынуждена закупать посадочный материал в соседних областях — Ярославской, Владимирской и других", — посетовал глава подмосковного Комлесхоза.