Подмосковным лесам не хватает 20 млн деревьев ежегодно

МОСКВА, 14 дек — РИА Недвижимость. Ежегодная потребность лесов Московской области составляет не менее 20 миллиона деревьев, сообщил журналистам председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Солдатов.

"Ежегодная потребность в посадочной материале для проведения лесовосстановительных работ в лесах Подмосковья составляет не менее 20 миллионов саженцев. На 2018 год эта потребность составляет 20,8 миллиона штук", — сказал Советников. Он отметил, что из этого количества в следующем году на создание лесных культур потребуется 14,8 миллиона саженцев, на дополнение лесных культур — 6 миллионов. Средства на лесовосстановление выделяются в должном объеме, добавил Солдатов. По его словам, на развитие лесного хозяйства в Подмосковье в 2018 году запланировано порядка 2 миллиардов рублей.

Ранее Солдатов заявил, что Подмосковье полностью справилась с последствиями эпидемии жука-короеда в 2010-2012 годах. В области восстановлены 99,7% лесов, и с 2018 года региональный Комлесхоз приступает к развитию сети питомников, сейчас их в области насчитывается 23. В основном они сосредоточены на юго-западе, юге и юго-востоке области. "Область пока вынуждена закупать посадочный материал в соседних областях — Ярославской, Владимирской и других", — посетовал глава подмосковного Комлесхоза.