Акция "Наш лес" будет продолжена в Подмосковье

МОСКВА, 14 дек — РИА Недвижимость. Акция "Наш лес. Посади свое дерево" будет продолжена даже после окончания лесовосстановительных работ, сообщил журналистам председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Солдатов.

"Несмотря на то, что мероприятия по лесовосстановлению в Подмосковье в 2018 году заканчиваются, акция будет продолжена. Мы найдем участки для желающих посадить свое дерево и в 2019, и даже в 2029 году", — сказал Солдатов. Он добавил, что также будет продолжена акция "Лес Победы".

Акции по массовой высадке деревьев в Подмосковье стартовали в 2013 году, когда начались мероприятия по восстановлению лесов, пострадавших от эпидемии жука-короеда. За это время на 1,5 тысяче гектаров высажены 11 миллионов деревьев. Только в последней акции в сентябре 2017 года приняли участие 462 тысячи человек, высажены 3,3 миллиона деревьев. На данный момент леса Московской области восстановлены на 99,7%. Со следующего года Комлесхоз Подмосковья сосредотачивается на развитии питомников.