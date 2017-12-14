Акция "Наш лес" будет продолжена в Подмосковье

МОСКВА, 14 дек — РИА Недвижимость. Акция "Наш лес. Посади свое дерево" будет продолжена даже после окончания лесовосстановительных работ, сообщил журналистам председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Солдатов.
Акции по массовой высадке деревьев в Подмосковье стартовали в 2013 году, когда начались мероприятия по восстановлению лесов, пострадавших от эпидемии жука-короеда. За это время на 1,5 тысяче гектаров высажены 11 миллионов деревьев. Только в последней акции в сентябре 2017 года приняли участие 462 тысячи человек, высажены 3,3 миллиона деревьев. На данный момент леса Московской области восстановлены на 99,7%. Со следующего года Комлесхоз Подмосковья сосредотачивается на развитии питомников.