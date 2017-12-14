МОСКВА, 14 дек — РИА Недвижимость. Подмосковные леса восстановлены на 99,7%, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Солдатов на заседании Московской областной думы в четверг.

"Санитарно-оздоровительные мероприятия в Подмосковье в 2018 году завершатся. Как известно, самый большой поражающий фактор — это эпидемия короеда-типографа. Сейчас пик рубок пройден. Благодаря мероприятиям, проводящимся с 2013 года, нам удалось восстановить 99,7% леса", — сказал Солдатов. Он напомнил, что только в осенней акции "Наш лес. Посади свое дерево" приняли участие 462 тысячи человек, в лесах и городах Подмосковья высажены 3,3 миллиона деревьев.

По словам Советникова, в 2018 году ведомство приступит к развитию питомников. "В следующем году мы сконцентрируемся на уборке неликвидной древесины, рубке аварийных деревьев, а также приступим к развитию лесных питомников, обеспечивающих потребность в посадочном материале", — отметил глава подмосковного Комлесхоза.

Во время эпидемии жука-короеда в 2010-2012 годах были поражены 74 тысячи гектар подмосковного леса.