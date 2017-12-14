МОСКВА, 14 дек — РИА Недвижимость. Подмосковные леса восстановлены на 99,7%, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Солдатов на заседании Московской областной думы в четверг.
По словам Советникова, в 2018 году ведомство приступит к развитию питомников. "В следующем году мы сконцентрируемся на уборке неликвидной древесины, рубке аварийных деревьев, а также приступим к развитию лесных питомников, обеспечивающих потребность в посадочном материале", — отметил глава подмосковного Комлесхоза.
Во время эпидемии жука-короеда в 2010-2012 годах были поражены 74 тысячи гектар подмосковного леса.