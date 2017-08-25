Минприроды ужесточит штрафы для предприятий за загрязнение рек и водоемов

СЕЛО БОГОЛЮБОВО (Владимирская область), 25 авг — РИА Новости. Минприроды намерено ужесточить ответственность предприятий ЖКХ и промышленности за загрязнение рек и водоемов России, готовит поправки в законодательство, сообщил журналистам глава министерства Сергей Донской.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание по ситуации с загрязнением Волги, которую экологи считают критической, и поручил принять незамедлительные меры по решению проблемы.

"Мы как раз сейчас работаем над поправками по ужесточению законодательства в этой части", — сказал министр, отвечая на вопрос о том, будет ли усилена ответственность предприятий ЖКХ и промышленности за загрязнение рек и водоемов.

По словам Донского, сейчас в Госдуме находятся поправки в законодательство, уточняющие конкретные виды нарушений.

"Будет дифференциация видов экологических нарушений, по каждому из них будет отдельный вид штрафов и отдельный вид оценки ущерба", — пояснил он.