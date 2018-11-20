Крымский бизнес заявил о выходе на рынки Китая

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Крымский бизнес вышел на китайские рынки, для налаживания комфортного взаимодействия в КНР открыто крымское представительство, сообщил руководитель крымского регионального отделения Межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства "Новая формация" Андрей Неукрытый.

По его словам, крымская делегация предпринимателей побывала с визитом в Китае, где ей был оказан хороший прием.

"Китайская сторона была рада видеть людей из России. Мы, представили Крым, рассказали, какие у нас есть возможности. Встретились с представителями различных провинций Китая. Предпринимали, которые были в составе делегации, прекрасно понимают, что это за рынок, и с ним уже работают", — сказал журналистам Неукрытый.

По его словам, визит преследовал цель максимально наладить коммуникации для дальнейшего сотрудничества и комфортного взаимодействия с китайским рынком во многих отраслях, в том числе в сфере IT-технологий, строительства и логистики. В свою очередь китайскую сторону интересует в Крыму в первую очередь винодельческая продукция и продукты питания.

Неукрытый подчеркнул, что в рамках визита в Китай был открыт офис организации "Новая формация" на базе одной из китайских международных компаний.

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