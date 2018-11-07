Патрушев рассказал, когда начнутся поставки мяса и молочной продукции в КНР

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Первые поставки животноводческой продукции из России в Китай, об экспорте которой страны договорились в среду, могут начаться в 2018 году, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

В среду Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции между Россией и Китаем.

"В ходе визита в КНР достигнуты договоренности, в соответствии с которыми перед отечественными производителями открывается перспектива экспорта ряда наименований животноводческой продукции. Мы рассчитываем, что первые поставки состоятся уже в этом году", — сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении министерства.