Медведев заявил о единстве подходов России и Китая к международной торговле

ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Подходы России и Китая к сфере международной торговли едины, ее принципы не должны замыкаться на интересах отдельных государств, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам 23-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая, состоявшейся в Пекине.

Он отметил, что в ходе контактов с премьером Госсовета КНР Ли Кецяном у них состоялся обмен мнениями, в том числе, по вопросам нынешнего положения дел в международной торговле, сохранения нынешних правил Всемирной торговой организации и ее реформирования. В том числе, говорилось о недопустимости нарушений этих правил в виде введения необоснованных торговых барьеров, санкций, которые допускают отдельные страны.

"Здесь наши подходы едины. Мы считаем, что все, что было сделано в этой сфере, должно способствовать глобальной торговле, глобальному обмену инвестициями, а не замыкаться в рамках отдельных стран или регионов, поскольку это препятствует в целом развитию", — сказал Медведев.