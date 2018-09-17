Козак оценил важность сотрудничества России и Китая в сфере энергетики

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в энергетике вышло на беспрецедентный уровень и является локомотивом торгово-экономических связей двух стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.

"Российско-китайское сотрудничество в сфере энергетики вышло на беспрецедентно высокий уровень и динамично развивается практически по всем направлениям. Можно с уверенностью сказать, что взаимодействие в энергетике превратилось в последние годы в локомотив торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", — сказал Козак.

Он отметил, что деятельность комиссия позволяет вырабатывать согласованные решения по реализации новых проектов, снятию барьеров, возникающих при воплощении достигнутых договорённостей.

"Мы настроены на всеобъемлющее стратегическое партнёрство, на конструктивный диалог по всем сферам в области энергетики. Этот курс носит устойчивый, долговременный характер. Еще одной важной формой сотрудничества является взаимодействие между представителями бизнеса. И ожидаю, что свой весомый вклад в развитие нашего взаимодействия внесет российско-китайский энергетический бизнес-форум, который состоится в ноябре текущего года", — добавил Козак.

В свою очередь, первый заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн сообщил, что в ходе встречи стороны обсудили такие проекты, как поставки российского газа по Восточному и Западному маршрутам, а также сотрудничество на Дальнем Востоке. "Все эти проекты приковывают внимание со стороны всего мира в целом", — добавил он.