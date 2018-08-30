Шойгу оценил уровень отношений России и Китая

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично развиваться, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Ли Цзочэном.

"Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично развиваться. Регулярные контакты лидеров наших стран служат ориентиром для развития стратегического партнерства, включая взаимодействие в оборонной сфере", — сказал министр.

Глава Минобороны отметил, что во время визита в Россию начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая уже провел содержательную беседу с начальником российского Генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым и принял участие в Совещании начальников генеральных вооруженных сил государств ШОС.