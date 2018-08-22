В Хабаровском крае китайская компания построит порт для экспорта зерновых

ХАБАРОВСК, 22 авг — РИА Новости. Корпорация "Дуньцзин" ("Harbin Dongjin Group", КНР) планирует начать выращивание сои и зерновых на юге Хабаровского края, а также построить речной порт для вывоза продукции, сообщает Минвостокразвития в среду.

Отмечается, что этот вопрос обсуждали в китайском Даляне вице-премьер, полпред президента РФ Юрий Трутнев и председателем совета директоров корпорации "Дуньцзин" Чжан Дацзюн.

"Китайский инвестор намерен заниматься развитием растениеводческого бизнеса, выращивая на юге Хабаровского края соевые бобы и зерновые культуры на площади 75 тысяч гектаров. Компания уже использует 35 тысяч гектаров. В проект инвестировано порядка 2 миллиардов рублей. Китайский инвестор попросил оказать содействие в предоставлении площадки под строительство речного порта. Эксплуатация порта позволит организовать экспорт зерновых грузов из Хабаровского края речным транспортом на Северо-Восток КНР", — говорится в сообщении.

Как уточнил по итогам переговоров Юрий Трутнев, проект находится на самой начальной стадии проработки.

"Настрой у компании серьезный. Но участок для строительства не выбран. Инвестор отмечает существование китайской портовой инфраструктуры, которую можно было бы задействовать, загрузив в ближайшее время, но построить порт за несколько месяцев не получится", — приводятся в сообщении слова Трутнева.

Отмечается, что вице-премьер поручил губернатору Хабаровского края рассмотреть возможность двухступенчатой поддержки проекта. На первом этапе предоставить китайской компании портовые мощности, чтобы в дальнейшем инвестор нашел площадку и строил специальный грузовой порт под зерновые перевозки.

Ранее сообщалось, что 20-21 августа Юрий Трутнев побывал в городе Далянь (КНР) с рабочей поездкой. В состав российской делегации вошли заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, представители государственных органов власти и бизнес-сообщества.