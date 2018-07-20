Китай готов рассмотреть возможность импорта пшеницы из всех регионов России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Китая готовы рассмотреть возможность импорта пшеницы, сои, кукурузы и других культур со всей территории России, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Служба сообщает, что ее делегация в рамках рабочей поездки в Китай приняла участие во втором раунде консультаций по выявлению и снятию барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах между РФ и КНР под руководством Минэкономразвития России и Минкоммерции КНР, в ходе которых российское ведомство сообщило о достигнутых с Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР договоренностях в части регионализации.

"В частности, о готовности ГТУ рассмотреть возможность расширения перечня регионов, из которых разрешен экспорт российской зерновой продукции. Речь идет не о согласовании одного-двух субъектов РФ, как было ранее, а всех регионов страны для поставок в Китай пшеницы, сои, кукурузы, риса и семян рапса после предоставления информации, необходимой для проведения анализа фитосанитарных рисков и выездных инспекций", — говорится в релизе.

В ходе переговоров Главное таможенное управление КНР сообщило об объемах ежегодного импорта зерновой продукции в Китай: соевых бобов ввозится порядка 90 миллионов тонн, семян рапса – 4 миллионов тонн, кукурузы – 3-4 миллиона тонн. Учитывая большую емкость рынка зерна, ГТУ выразило заинтересованность в увеличении импорта российской зерновой продукции.

Стороны отметили увеличение объемов экспорта российской зерновой продукции в КНР, а также начало поставок таких культур как овес, гречиха, семена льна и семена подсолнечника, по которым соответствующие протоколы были подписаны 1 ноября 2017 года.

Кроме того, в ходе встречи китайской стороне были переданы проекты протоколов по ячменю и свекловичному жому, доработанные по замечаниям Минсельхоза РФ и МИДа РФ. Дальнейшее обсуждение проектов протоколов планируется в рамках телефонных переговоров после их рассмотрения представителями ГТУ. Стороны также согласовали возможность проведения седьмого заседания российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в сентябре 2018 года.