Лидер КНР обсудит с Путиным сотрудничество двух стран на саммите БРИКС

ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в среду заявил о намерении обсудить российским президентом Владимиром Путиным сотрудничество России и Китая на предстоящем саммите лидеров БРИКС в ЮАР.

"В этом году у меня будет много возможностей встретиться с президентом Путиным: уже в конце этого месяца мы вместе примем участие в саммите лидеров стран БРИКС в ЮАР", — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин добавил, что планирует обменяться мнениями с Путиным по двусторонним отношениям, вместе наметить дальнейшие планы сотрудничества, "чтобы удержать направление развития наших отношений в правильном русле".

По его словам, российско-китайские отношения приобретают все более высокую стратегическую важность.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 25-27 июля.