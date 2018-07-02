Россия и Китай пока не готовы к заимствованиям в юанях, заявил Сторчак

СОЧИ, 2 июл — РИА Новости. Россия по-прежнему пока не планирует заимствования в юанях, обе стороны пока не готовы, сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Ничего нового нет, мы не готовы еще. Мы панда-бонды не собираемся выпускать, по схеме участия китайских инвесторов на московской бирже — они не готовы", — заявил Сторчак РИА Новости в рамках бизнес-форума Черноморского банка торговли и развития в Сочи.

Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем российском рынке такие бумаги для выкупа китайскими инвесторами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов. Пока эти планы реализовать не удавалось из-за ограничений, действующих для китайских инвесторов.

Власти Китая в начале года объявили о планах в текущем году значительно расширить доступ на свой рынок для других стран, либерализовать торговлю и сферу услуг.