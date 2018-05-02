В КНР рассказали о ходе работы над созданием российско-китайского самолета

ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC) приступила к работе по определению общей концепции фюзеляжа и хвостового оперения российско-китайского совместного широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929, следует из сообщения корпорации.

Согласно информации, 27 апреля в Шанхае состоялась заседание по запуску этапа работ с потенциальными поставщиками основных систем (JCDP) по определению общей концепции фюзеляжа и хвостового оперения самолета, в котором принял участие заместитель генерального директора COMAC и по совместительству генеральный директор российско-китайского предприятия CRAIC, которое выступает оператором программы CR929, Го Бочжи.

"Работа над определением концепции корпуса самолета и хвостового оперения будет сфокусирована на проектных требованиях, балансе, глобальном оптимуме реализации технический решений. Выбор поставщиков и дальше будет основываться на модели "производитель — поставщик", а также на принципе "распределения рисков, совместного использования выгоды", — заявил на встрече Го Бочжи.

Он выразил надежду на то, что потенциальные поставщики станут настоящей частью команды CR929 и смогут дать проекту лучшие технологии и наилучшие практические методы.

Сообщается, что в настоящее время совместная российско-китайская команда вплотную взялась за работу над комплексным техническим решением самолета.

Компания отмечает, что в конструкции корпуса самолета будут обширно применяться композитные материалы. COMAC пригласила китайских и зарубежных потенциальных поставщиков к участию в разработке эскизного проекта для ускорения исследования и разработки "интегрированной производственной системы" фюзеляжа и хвостового оперения воздушного судна.

Отмечается, что СОМАС и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) находятся в постоянном тесном сотрудничестве для продвижения разработки самолета.

В соответствии с достигнутой договоренностью, китайская сторона несет ответственность за разработку корпуса самолета и хвостового оперения.

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию самолета к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.