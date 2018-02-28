Кабмин одобрил проект соглашения о строительстве моста на границе с Китаем

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве и эксплуатации нового моста на границе с Китаем в Приморском крае в связи с реконструкцией уже существующего, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в среду.

В настоящее время перевозка грузов и пассажиров между РФ и Китаем осуществляется автомобильным транспортом по существующему мостовому переходу. Однако данный мост периодически подвергается большим нагрузкам водного потока. В связи с этим необходимо провести его реконструкцию, но это невозможно без остановки движения грузового и пассажирского транспорта. В связи с этим появилась необходимость строительства второго моста через реку Гранитную в Приморском крае.

"Российской стороной одобрен проект соглашения между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики о строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Гранитную (Хубутухэ) в районе пунктов пропуска Полтавка (Россия) и Дуннин (КНР) через российско-китайскую государственную границу", — говорится в документе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что данное соглашение поспособствует созданию более благоприятных условий для взаимных обменов и торгово-экономических связей между странами, а также обеспечению и развитию надежного и стабильного круглогодичного автомобильного сообщения, увеличению пропускной способности пунктов пропуска через российско-китайскую государственную границу.

"Длина автомобильного моста составит около 145 метров, ширина — около 12 метром. Мост обеспечит двухполосное движение", — следует из распоряжения.