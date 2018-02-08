Новую ТОР за 1,5 миллиарда долларов могут открыть на границе России и Китая

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Россия и Китай обсуждают создание новой трансграничной территории опережающего развития (ТОР) в районе пунктов пропусков Пограничный (Приморье) — Суйфэньхэ (Китай), общие инвестиции в которую могут составить 1,5 миллиарда долларов, сообщает Минвостокразвития РФ.

Создание ТОР обсуждали сопредседатели межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель премьера Государственного Совета КНР Ван Ян.

"Инвестиционный потенциал трансграничной территории опережающего развития российские и китайские инвесторы оценивают в 1,5 миллиарда долларов. ТОР объединит территорию в 413 гектаров (233 гектара с российской стороны и 180 гектаров с китайской) со свободным перемещением в ней людей, товаров, услуг. Здесь будет работать режим беспошлинной торговли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские и китайские резиденты ТОР смогут без ограничений поставлять свою продукцию на рынки обеих стран.

В Харбине Трутнев и Ван Ян дали старт Годам межрегионального сотрудничества России и Китая.