Бизнес-миссия из Иркутской области посетит Тяньцзинь в 2018 году

ИРКУТСК, 4 янв – РИА Новости. Для продвижения продукции иркутских товаропроизводителей в 2018 году запланировано проведение бизнес-миссии деловых кругов Иркутской области в городе Тяньцзинь Китайской Народной Республики, рассказал РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Китайская Народная Республика входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области. Товарооборот между Приангарьем и Китаем составляет 3 миллиарда долларов в год.

"В целях продвижения продукции иркутских товаропроизводителей в 2018 году запланировано проведение бизнес-миссии деловых кругов Иркутской области в городе Тяньцзинь Китайской Народной Республики", — сказал РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По словам губернатора региона Сергея Левченко, потенциал взаимного сотрудничества между Иркутской областью и КНР может быть гораздо шире. Речь идет о развитии сотрудничества в области воздушных перевозок, создания высокоэффективного оборудования и технологий совместных производств по глубокой переработке леса, создания предприятий по производству целлюлозы, реализации энергетических и инфраструктурных проектов региона.