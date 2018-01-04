Губернатор Иркутской области рассказал о годовом товарообороте с Китаем

ИРКУТСК, 4 янв – РИА Новости. Годовой товарооборот Иркутской области и Китайской Народной Республики составляет порядка 3 миллиардов долларов США, сообщил РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"У нас богатый многолетний опыт сотрудничества, проверенный временем. Отмечу, что с 2001 года именно Китай является лидером среди внешнеторговых партнеров региона. Годовой товарооборот составляет порядка 3 миллиардов долларов США",- сказал Сергей Левченко.

Основу экспорта из Иркутской области в Китай традиционно составляет древесина и изделия из нее, нефтепродукты, продукция химической промышленности, алюминий, продукты питания. Ключевым экспортным товаром является нефть.

Иркутская область импортирует из Китая промышленное оборудование и электрические станки, изделия из пластмасс и черных металлов, химическую продукцию, товары народного потребления, транспортные средства.