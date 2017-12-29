"Вертолеты России" поставили в Китай противопожарные Ка-32А11ВС

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" поставил два средних многоцелевых вертолета Ка-32А11ВС пожарным Управления общественной безопасности китайского города Циндао, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе компании.
В соответствии с ранее заключенными контрактами, холдинг "Вертолеты России" в 2017 году поставил различным китайским заказчикам пять вертолетов Ка-32А11BC. Кроме того, на данный момент заключены контракты на поставку за рубеж еще пяти вертолетов данного типа. В рамках подписанных соглашений вертолеты Ка-32А11ВС будут впервые поставлены в Таиланд и Турцию, добавили в пресс-службе.
"Российские вертолеты, и в особенности Ка-32А11ВС, пользуются популярностью у китайских заказчиков благодаря своим летно-техническим характеристикам и широким возможностям применения. Это неприхотливые и работоспособные машины. Мы ожидаем, что в скором времени портфель заказов на этот вертолет расширится", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора компании Александра Щербинина.
Вертолет подходит для спасения людей, тушения лесных пожаров и борьбы с огнем в высотных зданиях. В течение многих лет эта машина применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.