"Вертолеты России" поставили в Китай противопожарные Ка-32А11ВС

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" поставил два средних многоцелевых вертолета Ка-32А11ВС пожарным Управления общественной безопасности китайского города Циндао, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе компании.

"Холдинг "Вертолеты России" поставил партию из двух средних многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС пожарному управлению Управления общественной безопасности города Циндао. Машины будут использоваться для пожаротушения, в том числе в условиях городской застройки, и проведения спасательных операций", — говорится в сообщении.

В соответствии с ранее заключенными контрактами, холдинг "Вертолеты России" в 2017 году поставил различным китайским заказчикам пять вертолетов Ка-32А11BC. Кроме того, на данный момент заключены контракты на поставку за рубеж еще пяти вертолетов данного типа. В рамках подписанных соглашений вертолеты Ка-32А11ВС будут впервые поставлены в Таиланд и Турцию, добавили в пресс-службе.

"Российские вертолеты, и в особенности Ка-32А11ВС, пользуются популярностью у китайских заказчиков благодаря своим летно-техническим характеристикам и широким возможностям применения. Это неприхотливые и работоспособные машины. Мы ожидаем, что в скором времени портфель заказов на этот вертолет расширится", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора компании Александра Щербинина.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложных мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также для патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Вертолет подходит для спасения людей, тушения лесных пожаров и борьбы с огнем в высотных зданиях. В течение многих лет эта машина применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.