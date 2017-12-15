ПЕКИН, 15 дек — РИА Новости. Китай полностью согласен с позитивной оценкой, которую дал президент РФ Владимир Путин российско-китайским отношениям, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Китай полностью согласен с позитивной оценкой российско-китайских отношений, которую дал президент России Владимир Путин", — заявил на брифинге Лу Кан.

Он отметил, что в настоящее время российско-китайские отношения всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия находятся на высоком уровне, кроме того в них наблюдается тенденция к ещё более активному развитию.

"Необходимо сказать, что российской-китайские отношения зрелые, стабильные и обладают очень большим потенциалом для развития. Как сказал президент Путин, развитие российско-китайских отношений является стратегическим выбором двух стран, они не подвержены изменениям на международной арене", — подчеркнул Лу Кан.

Он выразил уверенность в том, что благодаря личной роли председателя КНР Си Цзиньпина и президента Путина отношения России и Китая в следующем году продолжат развиваться, а также внесут ещё больший вклад в поддержание международного мира стабильности и развития.

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