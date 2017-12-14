МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем будет развиваться вне зависимости от того, кто является президентом РФ, считает директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин.

В четверг Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, заявил, что итоги предстоящих президентских выборов в РФ не повлияют на развитие отношений с Китаем. По его словам, Китай — крупнейший торгово-экономический партнер России и "стратегический партнер в самом широком смысле этого слова".

По словам Лузянина, Россия и Китай с начала 90-х годов прошлого века выстроили прочный фундамент двусторонних отношений, поэтому развитие стратегического партнерства между Москвой и Пекином гарантировано при любом исходе предстоящих президентских выборов в РФ.

"Совершенно очевидно, что при любом исходе выборов, основа, сама традиция, заложенная еще в 90-ых годах (прошлого века – ред.), а также подписанный в 2001 году большой договор о стратегическом партнерстве России и Китая, сама база, гарантирует позитивное развитие российско-китайского стратегического партнерства при любом президенте. Никаких отклонений и вариаций здесь быть абсолютно не может. Основа очень прочная. Стратегическое партнерство гарантировано при любом исходе выборов", — сказал Лузянин РИА Новости.

При этом директор Института Дальнего Востока РАН отметил, что развитие отношений России и Китая в 2017 году является позитивным.

"Наметился рост торгового оборота, количества инвестиционных проектов, очень важным было открытие совместного предприятия с фондом "Шелковый путь" – "Ямал СПГ", важные инициативы, инвестиционные и инфраструктурные были в рамках (инициативы) "Одни пояс — один путь", — пояснил собеседник агентства.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.

Ранее посол КНР в Москве Ли Хуэй заявил, что отношения Китая и России находятся на новой точке отсчёта — перед ними открываются новые возможности развития, Пекин будет и далее стимулировать их выход более высокий уровень. Кроме этого дипломат сказал, что Россия является важной остановкой на пути реализации инициативы "Один пояс — один путь", стороны добились значительных успехов в рамках сотрудничества по этой инициативе.