Российско-индийское СП по производству снарядов заработает в начале года

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совместное российско-индийское предприятие по производству танковых снарядов "Манго" начнет свою работу в Индии в первом квартале 2018 года, заявил РИА Новости врио гендиректора Научно-исследовательского машиностроительного института имени В. В. Бахирева (НИМИ) Александр Гордюхин.

"В первом квартале будущего года", — сказал Гордюхин, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что оборудование будет завезено в первом квартале, но его первая партия уже работает.

По его словам, на данный момент речь идет о производстве 200 тысяч снарядов. "Много. Двести тысяч", — сказал Гордюхин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что установочная партия российских танковых выстрелов калибра 125-миллиметров "Манго", локализация производства которых идет в Индии, успешно прошла испытания.

Впервые о создании данного совместного производства в марте 2016 года заявил занимавший на тот момент пост гендиректора "Техмаша" Сергей Русаков. Соответствующий контракт, заключенный Рособоронэкспортом и Минобороны Индии, дает индийским предприятиям право на производство и сборку "Манго" на своих мощностях (город Хамария).

Научно-производственный концерн "Техмаш" — холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Создана в 2011 году. Концерн выпускает артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах.