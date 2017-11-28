Галушка: Дальнему Востоку нужны 40 аэропортов и 15 КПП на границе с Китаем

ГОРКИ, 28 ноя — РИА Новости. Российский Дальний Восток нуждается в 40 аэропортах и 15 пунктах пропуска на границе с Китаем, все эти проекты получили поддержку федерального правительства, заявил во вторник министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Он добавил, что все эти объекты обсуждались на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.
"Об этих первоочередных объектах сегодня шла речь. Дмитрий Анатольевич Медведев уделил этому значительное внимание. Очень важно, что все эти объекты поддержаны. Принято решение о том, что и в протоколе они найдут отражение, а самое главное на земле — все необходимые работы будут осуществляться", — сказал министр.