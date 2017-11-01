Медведев и премьер Госсовета КНР начали переговоры в Пекине

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян начали переговоры в Доме Народных Собраний в Пекине.

"Сегодня используем наш формат для обсуждения двустороннего сотрудничества. Прежде всего хочу отметить, что отношения между нашими странами действительно находятся на самом высоком уровне", — сказал Медведев в начале беседы.

Дальнейший разговор проходит за закрытыми дверями. В делегацию России входят первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Юрий Трутнев, а также министр природных ресурсов Сергей Донской, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и глава министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Беседе предшествовала церемония официальной встречи. Главу российской делегации приветствовал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По традиции перед Домом Народных Собраний был выстроен почетный караул, а также прозвучали гимны государств.