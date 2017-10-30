Корабли ВМС Индии покинули Владивосток после совместных учений "Индра-2017"

Фрегат ВМС Индии Саптура, прибывший во Владивосток в составе отряда боевых кораблей ВМС Индии для участия в международных российско-индийских межвидовых учениях Индра – 2017. Архивное фото

Фрегат ВМС Индии Саптура, прибывший во Владивосток в составе отряда боевых кораблей ВМС Индии для участия в международных российско-индийских межвидовых учениях Индра – 2017. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Корабли ВМС Индии, принимавшие участие в российско-индийских учениях "Индра-2017", покинули Владивосток, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.

"Сегодня корабли ВМС Индии фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт" завершили программу пребывания во Владивостоке. После пополнения запасов воды и топлива до полных норм индийские корабли покинули Владивосток и продолжили выполнение задач дальнего похода. В церемонии проводов индийских моряков на 33-м причале приняли участие представители командования Тихоокеанского флота и дипломатического корпуса Индии в России", — сказал Воскресенский.

Международные учения впервые прошли в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" состоялись единые учения с привлечением боевых кораблей ТОФ и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей ВВО и сухопутных подразделений индийской армии.

Учения завершились 29 октября пролетом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С, четверки вертолетов Ми-8АМТШ ВВС и ПВО Восточного военного округа и военно-транспортного самолета ВВС Индии.