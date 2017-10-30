Россия и Китай обсуждают создание семейства широкофюзеляжных лайнеров

ЧУНЦИН (Китай), 30 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия и Китай приступили к обсуждению создания семейства широкофюзеляжных лайнеров на базе первого прототипа — российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета нового поколения CR929, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Вчера мы уже приступили к обсуждению того, что может быть дальше у широкофюзеляжного самолета, то есть создание семейства широкофюзеляжных лайнеров на базе первого прототипа", — рассказал вице-премьер.

Заседание российско-китайской межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств России и Китая проходит в китайском городе Чунцин 29-30 октября, ее сопредседателями являются вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян. В воскресенье стороны провели встречу в узком составе.

Он отметил, что "проект дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета, который раньше, как мантра, назывался в ходе переговоров как такая долгосрочная цель, теперь уже обретает конкретные черты, этот проект обрастает уже, что называется, технологическим "мясом", уже идет обсуждение инженерного проекта, этапов финансирования и выход этого самолета на рынок".

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию самолета к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих авиапроизводителей — Airbus и Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.

Ранее сообщалось, что отбор поставщиков начнется в этом году и продлится примерно полтора года.