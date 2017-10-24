МИД Китая надеется, что визит Медведева поспособствует развитию партнерства

ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай рассчитывает, что визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Пекин и его встреча с китайским коллегой Ли Кэцяном сыграет важную роль в дальнейшем развитии стратегического партнерства двух стран, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китайская сторона надеется, что предстоящая встреча глав правительств поспособствует укреплению сопряжения стратегий развития двух стран, углублению и расширению сотрудничества в экономической, энергетической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транспортной, космической сферах", — заявил Гэн Шуан.

В ходе визита российского премьера, который состоится 31 октября-2 ноября 2017 года, главы правительств двух стран также обсудят вопросы по реализации крупных совместных инфраструктурных и высокотехнологичных проектов, рассмотрят актуальные вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества.

Медведев также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.