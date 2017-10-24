МИД Китая надеется, что визит Медведева поспособствует развитию партнерства

ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай рассчитывает, что визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Пекин и его встреча с китайским коллегой Ли Кэцяном сыграет важную роль в дальнейшем развитии стратегического партнерства двух стран, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В ходе визита российского премьера, который состоится 31 октября-2 ноября 2017 года, главы правительств двух стран также обсудят вопросы по реализации крупных совместных инфраструктурных и высокотехнологичных проектов, рассмотрят актуальные вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества.
Медведев также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.