МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российско-китайские отношения переживают лучший в своей истории период, заявил в среду посол Китая в РФ Ли Хуэй в ходе круглого стола, посвященного 68-летию образования КНР.

"В настоящее время отношения Китая и России переживают лучший в своей истории период. Благодаря личному содействию председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия непрерывно пополняются все новым более глубоким содержанием. Сотрудничество в различных сферах стабильно развивается", — сказал посол.

Он также отметил, что "на международной арене две страны стоят плечом к плечу и действуют рука об руку, что уже позволило им внести важный вклад в мир и стабильность в мире и регионе".