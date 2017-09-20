ПЕКИН, 20 сен — РИА Новости. Россия и Китай обсуждают возможность совместной разработки нефтегазовых месторождений на суше и шельфе РФ, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам по итогам заседания межправкомиссии двух стран в Пекине.

"Подтвердили заинтересованность в совместной разработке месторождений на территории России — как на суше, так и на шельфе. Каждый проект рассматривается отдельно, проводятся переговоры. Это касается и "Роснефти", и "Газпром нефти", и других компаний", — сказал он.

По словам Дворковича, в целом на заседании межправкомиссии по энергетике стороны рассмотрели 10 проектов.

Кроме того, у стран есть проекты, связанные с подземными хранилищами газа, со стандартизацией в сфере производства и использования газового оборудования, прежде всего насосного оборудования для газопроводов, добавил вице-премьер.