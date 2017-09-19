ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") предложила партнерам модернизировать силовые установки российских вертолетов в Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании на открывшейся во вторник в Пекине авиационной выставке Aviation Expo China.

"Объединенная двигателестроительная корпорация в рамках проходящей в Пекине авиационной выставки Aviation Expo China представила китайским эксплуатантам российской гражданской вертолетной техники программу модернизации силовых установок вертолетов. … Модернизация может стать одним из ключевых элементов комплексной поддержки гражданской вертолетной авиации в КНР", — рассказал представитель компании.

В пресс-службе отметили, что большая часть сертифицированной вертолетной техники российского производства в КНР оснащена двигателями семейства ТВ3-117 разработки НПО им. В.Я. Климова (АО "ОДК-Климов"), однако к настоящему времени предприятием разработаны и сертифицированы более современные двигатели, к примеру ВК-2500.

Новые технологии, по заявлению компании, позволили обеспечить более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы и показатели топливной экономичности.

Среди ключевых российских продуктов, которые ОДК представила на проходящей выставке в Пекине, — вертолетный двигатель ВК-2500ПС, представляющий собой модификацию ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

"Решающее значение для эксплуатантов будет иметь, безусловно, возможность управлять ресурсом двигателя в зависимости от конкретных условий эксплуатации вместо существовавшего ранее усредненного подхода к оценке ресурса", — рассказали в компании, говоря о двигателе ВК-2500ПС.