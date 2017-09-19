Росгвардия впервые проведет совместные учения с китайскими полицейскими

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Делегация Росгвардии прибыла в Пекин для подписания протокола о проведении в декабре совместных антитеррористических учений, в которых бойцы Росгвардии примут участие впервые, сообщает ведомство.

"Сегодня делегация Росгвардии во главе с первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-полковником Сергеем Меликовым прибыла в Китайскую народную республику. В программе рабочей поездки запланировано подписание протокола по подготовке и проведению намеченных на декабрь совместных антитеррористических учений подразделений специального назначения войск национальной гвардии Российской Федерации и Национальной вооруженной полиции Китая", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Пекине представители руководства Росгвардии встретятся с главнокомандующим войсками Народной вооружённой полиции Китая генерал-полковником Ван Нин и посетят отряд охраны государственного флага. За неделю делегация войск национальной гвардии осмотрит расположение девятой бригады дивизии, учебную базу и отряд по охране речной акватории полиции Китая. В конце визита представители Росгвардии и их китайские коллеги посетят выставку вооружения и техники, а также осмотрят место предстоящих учений.

Сообщается, что между российскими и китайскими правоохранителями установились прочные служебные взаимоотношения по противодействию мировым угрозам. В августе 2007 года 79 военнослужащих отряда спецназа "Снежный барс" полиции КНР приняли участие в совместных антитеррористических учениях спецназа в Подмосковье. В июне 2013 года в Пекине прошли антитеррористические учения отряда спецназа "Витязь" внутренних войск МВД России и полиции КНР. В первой половине июля 2016 года в России состоялась совместная тренировка подразделений специального назначения, получившая условное наименование "Сотрудничество-2016". Учения проводились не только с целью поиска и нейтрализации бандитских группировок, но и укрепления дружбы и сотрудничества между военнослужащими.