Россия и Китай планируют приступить к разработке тяжелого вертолета

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. РФ и КНР в этом году могут приступить к реализации проекта по разработке тяжелого вертолета, заявил посол КНР в РФ Ли Хуэй в ходе российско-китайского форума "Москва-Пекин: торгово-экономическое и культурное сотрудничество на шелковом пути", организованного МИА "Россия сегодня".

"Официально учреждена совместная китайско-российская компания по сотрудничеству в разработке и производстве широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Возможно, в этом году начнется реализация китайско-российского проекта по разработке тяжелого вертолета", — сказал посол.