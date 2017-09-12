"Вертолеты России" намерены заключить новые контракты на поставки в Китай

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" намерен заключить новые контракты на поставки в Китай на международной выставке China Helicopter Expo-2017, заявил во вторник заместитель гендиректора холдинга по маркетингу Александр Щербинин.
По его словам, российские вертолеты отличаются высокими летно-техническими характеристиками, безотказностью, возможностью применения в широком диапазоне температур и сложных климатических условиях, поэтому активно используются в КНР для спасения людей и ликвидации пожаров.
Международная выставка вертолетной индустрии China Helicopter Expo-2017 пройдет с 14 по 17 сентября в Тяньцзине (Китай).