Президент РФ Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи. 27 октября 2016

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи. 27 октября 2016

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" 6 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке представит свой доклад "К великому океану —5: от поворота на Восток к Большой Евразии", посвященный активизации РФ на азиатском направлении.

"Поворот России на Восток, многократно провозглашавшийся, но реально начавшийся политически и экономически только в 2011-2012 годах, во многом произошел", — говорится в документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам авторов доклада, несмотря на спад российской внешней торговли и девальвацию рубля, торговля с Азией снова растет – быстро увеличивается ее доля в общем внешнеторговом обороте страны.

"Уходит в прошлое невыгодная и нездоровая структура торговли, сложившаяся в годы развала советского хозяйственного комплекса и хаотического восстановления, когда страна в обмен на энергоносители получала относительно дорогие и менее экономически эффективные товары с Запада, прежде всего из Европы. Диверсификация внешнеторговых потоков создает для России более выгодные позиции и в экономическом, и в политическом торге, смещает его баланс в ее пользу", — отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что российская политика в Азии становится всеобъемлющей, стратегической. В частности, союзнический характер фактически носят отношения России и Китая.

"Они всё больше дополняются и балансируются укреплением отношений с Японией, Вьетнамом, другими странами АСЕАН, Индией, Южной Кореей, Ираном. Вместо предсказывавшегося соперничества между Москвой и Пекином в Центральной Азии налаживается, хоть и медленно, сопряжение между ЕАЭС и китайским Шёлковым путём", — говорится в докладе.

В то же время в нем указывается, что для полноценной интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион Россия должна перестать быть его периферией: необходимо ускоренное развитие регионов страны, непосредственно примыкающих к её главным азиатским партнёрам.

"Экономический поворот идёт крайне медленно и из-за накопленной инерции, в том числе экономического мышления, и из-за медлительности российского госаппарата, коррумпированности элит и, главное, из-за экономической стагнации, слабости инвестиционного климата, в первую очередь для российского малого и среднего предпринимательства. Сибирь пока не стала землей экономической свободы", — считают авторы доклада.

Они подчеркивают, что, несмотря на поворот на Восток, Россия не собирается отказываться от сотрудничества с европейскими странами там, где оно приносит пользу. "Такой отказ не только не выгоден экономически, да и невозможен, но и идеологически опасен, угрожает идентичности большинства россиян, считающих себя европейцами, даже если им и не нравится многое в современной Европе", — говорится в докладе.

"Впереди ещё долгий путь. Но главное произошло – изменилась геостратегическая и геоидеологическая ориентация российской правящей элиты", — отмечается в нем.