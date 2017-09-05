МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" 6 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке представит свой доклад "К великому океану —5: от поворота на Восток к Большой Евразии", посвященный активизации РФ на азиатском направлении.
"Поворот России на Восток, многократно провозглашавшийся, но реально начавшийся политически и экономически только в 2011-2012 годах, во многом произошел", — говорится в документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Уходит в прошлое невыгодная и нездоровая структура торговли, сложившаяся в годы развала советского хозяйственного комплекса и хаотического восстановления, когда страна в обмен на энергоносители получала относительно дорогие и менее экономически эффективные товары с Запада, прежде всего из Европы. Диверсификация внешнеторговых потоков создает для России более выгодные позиции и в экономическом, и в политическом торге, смещает его баланс в ее пользу", — отмечается в документе.
"Они всё больше дополняются и балансируются укреплением отношений с Японией, Вьетнамом, другими странами АСЕАН, Индией, Южной Кореей, Ираном. Вместо предсказывавшегося соперничества между Москвой и Пекином в Центральной Азии налаживается, хоть и медленно, сопряжение между ЕАЭС и китайским Шёлковым путём", — говорится в докладе.
В то же время в нем указывается, что для полноценной интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион Россия должна перестать быть его периферией: необходимо ускоренное развитие регионов страны, непосредственно примыкающих к её главным азиатским партнёрам.
Они подчеркивают, что, несмотря на поворот на Восток, Россия не собирается отказываться от сотрудничества с европейскими странами там, где оно приносит пользу. "Такой отказ не только не выгоден экономически, да и невозможен, но и идеологически опасен, угрожает идентичности большинства россиян, считающих себя европейцами, даже если им и не нравится многое в современной Европе", — говорится в докладе.
"Впереди ещё долгий путь. Но главное произошло – изменилась геостратегическая и геоидеологическая ориентация российской правящей элиты", — отмечается в нем.